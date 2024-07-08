Простой лайфхак, как сделать невысокую температуру в комнате даже в жару

Многие хозяйки знают, что охладить квартиру без кондиционера во время жары не так просто. Интересный лайфхак поможет создать идеальный микроклимат в помещении всего за час и снизит температуру воздуха до +18 градусов.

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Вам поможет вентилятор и увлажнитель воздуха. При этом вентилятор можно выбрать самый дешевый, это не повлияет на результат.

Поставьте его в комнату, а напротив установите увлажнитель воздуха. Включите вентилятор на средний режим и занимайтесь своими делами. Уже через час в помещении станет свежо и прохладно.

Важно включать эти бытовые приборы одновременно, так как при раздельном использовании они не дадут такого эффекта.

Ранее врач Ольга Шарапова рассказала, что для поддержания работоспособности во время жары нужно пить достаточно воды. По ее словам, из-за жаркой погоды появляется «тепловая лень».

До этого HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что если температура в офисе превышает 27 градусов, то работодатель обязан сократить рабочий день на один час. Если написанное в Трудовом кодексе РФ его не волнует, то можно вызвать трудовую инспекцию. В этом случае работодателю грозит штраф.