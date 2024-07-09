Зачем удалять нижние листья у томатов, мнение садовода

Некоторые садоводы считают, что удаление нижних листьев у томатов — это бесполезное занятие. Однако это не так. Хотя эти листья не поглощают свет, они все же могут доставлять проблемы.

Нижние листья активно испаряют влагу и собирают на себе землю, в которой содержатся споры фитофторы. Именно с этих листьев часто начинается распространение данного заболевания.

Удалять листья нужно постепенно, когда плоды начинают белеть. Сначала нужно удалить один-два листа, а через несколько дней — еще пару. Так нужно продолжать, пока все листья ниже первой плодовой кисти не будут удалены.

Если оборвать все листья сразу, появится дисбаланс: корни будут и дальше добывать прежнее количество воды, но листьев, которые могли бы ее испарять, будет уже меньше. В результате вода будет перенаправляться в плоды, и они могут потрескаться.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что в период подвязывания помидоров не стоит слишком туго перетягивать растения. По его словам, дачники могут использовать стойки, кольца и сетки для помощи пасленовым.

До этого дачникам напомнили, что неправильный полив может привести к гибели всего урожая пасленовых. Томаты нуждаются в равномерном увлажнении почвы, а также в большом количестве солнечного света.