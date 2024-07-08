В Думе одобрили проект штрафов за неправильное содержание питомцев

Он предполагает взыскание до полутора тысяч рублей для граждан и до пяти тысяч рублей до ИП за первое нарушение.

Если оно совершено повторно, штраф вырастет до трёх тысяч и до 10 тысяч рублей. Об этом на заседании комитета по госстроительству сообщил его председатель Павел Крашенинников.

Инициатива предусматривает административную ответственность за несоблюдение правил содержания и выгула домашних животных. В качестве доработок депутат предложил увеличить размер штрафа.