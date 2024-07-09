Эксперты назвали способы обеспечить собаке безопасность во время жары

Доктор Виктория Филлипс, менеджер ветеринарного врача в Dogs Trust, сказала, что собаки для снижения температуры тела почти полностью полагаются на тяжёлое дыхание. А это гораздо менее эффективный способ, чем потоотделение. Вот как вы можете помочь своему питомцу в жаркую погоду.

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Гуляйте с собакой по утрам и вечерам. Результаты одного исследования показали, что почти 75% случаев болезней, связанных с жарой, у собак в Великобритании были вызваны физической нагрузкой. При этом 67,5% из них были вызваны исключительно ходьбой. Рекомендуется в жаркое время выгуливать собак рано утром или поздно вечером.

Поддерживайте водный баланс. Если вам нужно в жару выйти на улицу с собакой, возьмите для неё воду и миску.

Купите своей собаке шлейку. Когда вы тяните за поводок, прикреплённый к ошейнику, вы давите на дыхательные пути собаки. Это мешает ей хорошо охлаждаться.

Следите за симптомами теплового стресса или инсульта. Любая собака в жару может получить тепловой удар. Хотя наибольшему риску подвержены породы с плоской мордой, такие как мопсы, бульдоги и французские бульдоги. Кроме того, уязвимы к этому щенки, старые собаки, собаки с уже имеющимися заболеваниями, особенно с ожирением.

Помните, что тротуары могут быть горячими для лап собаки. Чтобы проверить это, дотроньтесь рукой до поверхности тротуара и подержите её в течение пяти секунд. Если вам будет слишком горячо, значит, и вашей собаке будет больно ходить по такой дороге. Лучше всего ведите её по траве.

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Подумайте о том, чтобы взять питомца в бассейн. Подойдёт детский бассейн для собак.

Будьте осторожны во время поездок на автомобиле. Никогда не оставляйте пса одного в машине в жару. Также вы сделаете поездку приятнее для питомца, если возьмёте с собой холодную воду в термосе, будете делать регулярные остановки в пути, повесите солнцезащитные шторки на стёклах сзади.

Предложите собаке замороженное лакомство. Для этого положите в воду питомца несколько кубиков льда или возьмите одну из любимых игрушек собаки и дайте ей полежать несколько часов в морозилке.

Дайте питомцу лечь на влажное полотенце. Так вы поможете ему отдохнуть после жаркого дня.

Подстригите собаку. Это позволит ей чувствовать себя комфортнее в жару. Особенно актуально это, если у собаки длинная или тяжёлая шерсть. К тому же потовые железы собаки находятся у неё на лапах.