Кинолог: испанские слизни являются угрозой для здоровья собак

Расплодившиеся в Москве и Подмосковье испанские слизни могут заразить собаку глистами. Гельминты могут поселиться в желудке, кишечнике, сердце, печени и других органах животного. Об этом рассказал АГН «Москва» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

© Вести Подмосковья

Испанские слизни – переносчики гельминтов и кишечных палочек, отметил эксперт. Заражение глистами при бездействии хозяина может быть опасно для питомца. В зоне риска находятся щенки и собаки со слабым иммунитетом. Сложность диагностирования гельминтоза заключается в том, что симптомы могут длительное время не проявляться или отсутствовать. Более того, признаки заражения глистами похожи на другие заболевания, поэтому имеется риск неправильного диагноза.

Если питомец наступил в слизь или контактировал с моллюском, то надо быстро протереть ему лапы влажной салфеткой и промыть водой. Дома необходимо повторить процедуру, промыть теплой водой и мылом. Если собака проглотит слизня, то у нее могут начаться рвота и диарея. Эксперт посоветовал собаководов быть осторожными на прогулке и не позволять питомцу приближаться к слизням