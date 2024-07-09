Агроном рассказал, какая почва должна быть в саду

Агроном Яна Дроздова рассказала, что немного подкисленная почва (с уровнем pH 5,5–6) всегда лучше, чем щелочная (с уровнем pH 7-8).

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Южные растения поражаются бактериозом из-за щелочной почвы, которая создает благоприятную среду для бактериозов. Для раскисления почвы можно использовать известь или золу, но эти вещества действуют с задержкой, и результат будет виден только на следующий год. При избытке этих веществ почва может стать щелочной, поэтому важно быть осторожным и оценивать результаты. Некоторые специалисты рекомендуют использовать мел или доломитовую муку.

В интервью для Pravda.ru она подчеркнула, что важно не переборщить ни с кислотностью, ни с щелочностью, а придерживаться золотой середины. Для поддержания системы необходим определенный уровень кислотности, который зависит от конкретной культуры. Важно следить за балансом, так как это также является частью экологического метода выращивания растений. Культура растет, накапливает определенные болезни и вредителей, связанные с почвой.

Дроздова привела пример: если вы выращиваете чеснок на грядке, после этого не стоит выращивать клубнику на той же почве из-за одинаковых болезней и патогенов. Такие культуры не рекомендуется ставить в ротацию. Некоторые садоводы специально размещают растения таким образом, чтобы отвадить вредителей, но это может привести к увеличению их популяции.

Также агроном Петр Синьковский рассказал о том, как поливать цветы и плодовые культуры в жару. Наиболее активный период роста и цветения растений приходится на лето, однако не всегда погодные условия способствуют этому.