Как очистить барабан стиральной машины от загрязнений: видео

Чистота стиральной машины – залог свежести вашего белья и долговечности самого устройства. Однако многие владельцы забывают о необходимости регулярной очистки барабана, что может привести к накоплению грязи, плесени и неприятных запахов.

Во многих современных моделях стиральных машин предусмотрен специальный режим самоочищения. Этот режим разработан производителями для удобства пользователей и эффективного ухода за техникой. Если вы обнаружили такую функцию в своей машине, обязательно воспользуйтесь ею согласно инструкции производителя.

Как отбелить тюль в домашних условиях

Однако, если в вашей стиральной машине нет режима самоочищения, не стоит отчаиваться. Вы можете легко провести очистку самостоятельно. Достаточно запустить цикл стирки без загрузки белья и моющих средств при максимально высокой температуре – 90 градусов. Такая «пустая» стирка поможет избавиться от накипи, остатков моющих средств и других загрязнений.