Специалисты предупредили об опасности штор в ванной

На шторке в ванной, особенно в складках и нижней части, могут скапливаться опасные бактерии. Об этом пишет «АиФ».

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Высокая влажность создаёт идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Плесень на шторке может распространяться по стенам, потолку и сантехнике, что негативно сказывается на здоровье.

Метилотрофы, бактерии, питающиеся продуктами жизнедеятельности микробиоты человека, например, пропионовой кислотой (которая придаёт специфический запах поту), могут вызывать симптомы простуды. Они образуют розовую плёнку на стенках ванной и на шторке.

Бактерия серрация питается фосфатными поверхностно-активными веществами и фосфолипидами рогового слоя кожи человека, вызывая конъюнктивит. На шторке могут поселиться микобактерии, устойчивые к хлору, золотистый стафилококк, кишечная палочка, одноклеточные грибы и другие вредные микроорганизмы, вызывающие кожные реакции и проблемы с мочеполовой системой.

Как защититься:

Развешивайте шторку после каждого использования, чтобы она просыхала и не образовывала биоплёнку и плесень;

Регулярно проветривайте ванную комнату, чтобы снизить уровень влажности;

Раз в неделю замачивайте шторку в растворе уксуса. Это помогает уничтожить бактерии. Однако уксус не убивает их полностью, поэтому шторку следует менять раз в три месяца;

Для незначительных загрязнений используйте дольку лимона или зубную пасту на влажной губке, чтобы протереть поражённые участки;

Пятна плесени можно очищать с помощью смеси соды и нашатырного спирта. Нанесите её, оставьте на 10–15 минут, затем протрите и смойте водой;

Тканевые занавески можно стирать в машинке, однако они впитывают больше влаги и требуют частой стирки, чтобы предотвратить развитие бактерий и грибков.

Многие бытовые предметы — источник заразы, опасной для человека, предупреждают врачи.