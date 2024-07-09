Ветеринар объяснил появление слез у собак

Собакам не свойственны такие сложные эмоции, как презрение, зависть, гордость или смущение, но они испытывают злость, радость, волнение и тревогу. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук Марина Онуфриенко.

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«Люди склонны очеловечивать питомцев, пытаясь перекладывать на них свои эмоции. Однако, при всей эмпатии собак, их эмоциональный диапазон скромнее. Например, собаки не испытывают стыд и не помнят своих провинностей, но могут ощущать тревогу, видя негативную реакцию хозяина. Другой пример — слезы. Плакать от избытка чувств собаки не умеют, а повышенное слезоотделение может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или аллергии», — объяснила Онуфриенко.



Эксперт отметила, что собаки обычно стремятся показать хозяину, что чувствуют. Например, о радости свидетельствуют приподнятые уши, виляние хвостом и активные движения головой.

«Тревогу и страх питомцы показывают через поджатый хвост, слегка опущенную голову, неуверенные движения. Внимательный взгляд и напряженность свидетельствуют о настороженности и недоверии, а если это сопровождается рычанием и лаем — о злости», — добавила ветеринар.



Она отметила, что при анализе эмоций животного важно учитывать контекст — например, отрытый живот может означать демонстрацию доверия, а может — попытку «извиниться».

«Если говорить о контексте, то здесь стоит учитывать, при каких обстоятельствах животное подает сигналы. Облизывание носа или поднятую лапу принято считать признаком дружелюбия, однако это может быть способом нейтрализации стрессовой ситуации. Так, облизывание носа является способом самоуспокоения и помогает снять напряжение с челюстей собаки», — рассказала Онуфриенко.



Она заключила, что собаки внимательно относятся к эмоциям хозяев.