Что можно давать кошке из человеческой еды

Многие из нас с удовольствием дают кошкам лакомства прямо со стола: сыр, колбасу и другую еду. Но насколько это вообще полезно для здоровья питомцев?

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Некоторые продукты, которые мы с радостью едим, кошкам давать нельзя. Так, в ограниченных количествах питомец может употреблять солёное мясо и солёную рыбу. При избытке соли у животного могут развиться болезни сердца, проблемы с мочевыделительной системой.

Острую и приправленную еду кошке лучше тоже не давать. Она может вызвать слезотечение, аллергию, рвоту, дискомфорт в пищеварительном тракте. Кроме того, лук и чеснок вызывают анемию, а карри и корица вообще ядовиты для котов.

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Сладкую пищу давать котам однозначно нельзя. Она может привести даже при нерегулярном употреблении к ожирению, болезням сердца, костей, суставов.

Опасен для кошек и кофеин. Поэтому шоколад тоже им нельзя. Ягоды и фрукты, в которых есть сахар, тоже вредят организму кошки.

Кошкам не рекомендуется давать любые молочные продукты, включая кефир. Они способны привести к развитию болезней пищеварительной системы.

В небольших количествах можно давать кошкам овощи, но не все. Например, безопасны для их организма тыква, морковь, кабачок, огурец.