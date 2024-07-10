Дизайнер дала советы по обустройству рабочей зоны для школьника

Дизайнер Кузнецова дала советы по обустройству рабочей зоны для школьника
Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, как обустроить рабочую зону для школьника.
«Расположение мебели и, в частности, рабочего стола школьника очень важно не только с точки зрения самого восприятия интерьера, но и во многом определит комфорт для ребёнка», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, стол нужно разместить в непосредственной близости от источника естественного света, при этом важно избегать прямых солнечных лучей.
«Важным является и техническое оснащение рабочего пространства ученика достаточным количеством встроенных розеток, зарядных устройств», — отметила Кузнецова.
Она также рекомендовала разместить на рабочем столе настольную лампу и продумать дополнительные источники света.
Кроме того, желательно, чтобы стол был со встроенными системами хранения, добавила эксперт.
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