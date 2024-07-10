Названы причины, по которым кошки сбрасывают вещи со стола

Одна из самых распространённых привычек домашних кошек — это сбрасывать всё со стола. Но зачем они это делают, с точки зрения науки?

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Одна из самых раздражающих привычек у кошек — сбрасывать со стола вещи. Вот как это объясняют эксперты.

Охота. Считается, что за этой привычкой может скрываться охотничий инстинкт. Кроме того, сбрасывать предметы питомец может, чтобы лучше изучить окружение.

Привлечение внимания. Кошка может сбрасывать всё со стола, чтобы привлечь ваше внимание.

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Развлечение. Если кошке скучно и у неё мало игрушек, то она может развлекаться, сбрасывая всё со стола.

Чтобы отучить питомца от этой привычки, не обращайте на него внимание, когда он будет снова всё сбрасывать, хвалите кошку за какие-то другие действия и не давайте ей заскучать.