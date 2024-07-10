Перечислены способы охладить помещение, если у вас нет кондиционера

Без кондиционера в доме может быть тяжело. Однако есть проверенные способы охлаждения комнаты и без этого прибора.

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Закрывайте жалюзи и шторы, наклейте на окна отражающие плёнки. Особенно важно это для южной и западной стороны квартиры.

Переставьте мебель. Поставьте её дальше от солнечных лучей, уберите ковры.

Возьмите влажные ткани. Для этого влажные полотенца или простыни нужно развешать перед окнами.

Используйте лёд. Поставьте перед вентилятором миску с льдом. Также заполните водой пластиковые бутылки и заморозьте их, затем разместите их в комнате либо положите незадолго до сна на кровать. Для охлаждения тела можно использовать холодные компрессы или замороженные пакеты со специальным гелем.

Старайтесь меньше пользоваться электроприборами. Дело в том, что они выделяют тепло.

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Готовьте в жару лёгкие блюда. По минимуму используйте духовку и газовую плиту.

Пейте много воды, принимайте прохладный душ. Это позволит вам поддержать нормальную температуру тела.

Используйте вентиляторы. По возможности.

Чаще делайте влажную уборку. Для этого используйте ледяную воду.