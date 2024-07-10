В Бурятии разработали приложение для дизайна интерьера с дополненной реальностью

В Бурятии студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления создали мобильное приложение, в котором есть специальный модуль, визуализирующий мебель и декоративные элементы в помещении с помощью дополненной реальности. Об этом сообщают в пресс-службе высшего учебного заведения.

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Разработчиками ноу-хау стали выпускники кафедры "Прикладная информатика, статистика и анализ данных" вуза Софья Санжижапова, Арсений Богатых, Руслан Ташметов и Анастасия Изиева.

Как отметили создатели, софт позволяет точно визуализировать предметы интерьера прямо в комнате с учетом цвета, материалов, а также размеров. Для этого нужно отсканировать помещение и добавить нужные предметы интерьера.

Приложение работает на базе Android.