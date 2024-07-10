В Китае в моду входят футуристичные дома по цене машины

В Китае набирают популярность сборные дома Vessel E7. Хозяева вольны по своему вкусу распоряжаться 38 кв. метрами, менять планировку и расположение комнат. Обычно в таком доме помещаются спальня, гостиная и ванная, а также балкон. В этом жилье футуристического вида комфортно себя чувствуют от двух до четырех человек. Но главный плюс проекта в стоимости - в пересчете на наши деньги цены на такие дома стартуют от 2 млн рублей, что делает их доступными даже для молодежи.

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Разработка стала очередной идеей, призванной решить проблемы, которые порождают урбанизация и рост населения в КНР. Основные задачи заключаются в том, чтобы создать малогабаритное жилье и сделать цену приемлемой для потребителя. В итоге у разработчиков получился не просто дом, а будто бы космическая капсула из фантастического фильма.

Помимо этого дизайн еще и функциональный: при строительстве используют алюминий и сталь, что делает постройки долговечными, экологичными и энергоэффективными.

Модульные дома могут служить и в коммерческих целях. Дизайнеры предусмотрели возможность создания полноценного офисного пространства. Большие окна с углом обзора 270 градусов, люки в потолке и высота помещений до трех метров придают ощущение воздушности и зрительно увеличивают пространство.

Наконец, конструкция оборудована системой "умный дом". Внутри установлена самая передовая энергосберегающая техника, на крыше предусмотрены ячейки для солнечных батарей.

Построить такое жилище можно хоть в пустыне. И всего за два часа! Производители уверяют, что дом сможет выдержать землетрясение, ураган и цунами, а также гарантируют 70 лет службы. А заселяться в такое жилье можно сразу после его установки.