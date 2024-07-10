Детские игровые зоны в саду: как создать безопасное и увлекательное пространство

Для многих покупка или переобустройство загородного участка началось с идеи о том, что время на даче можно проводить всей семьей, в первую очередь — вместе с детьми.

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При этом обустройство действительно комфортного и безопасного для всей семьи дачного ландшафта — задача непростая.

О том, какие нюансы нужно учесть, чтобы отдых на природе приносил удовольствие каждому члену семьи, мы поговорили с ландшафтным дизайнером Иваном Шаферовым.

Веселье + безопасность: найти баланс

Проблема современных детей — острый недостаток разнообразной физической активности. Особенно отчетливо последствия недостатка движения неврологи зарегистрировали в период пандемии, который буквально обездвижил население крупных городов. Поэтому движение, особенно для детей, нужно обеспечивать всеми способами: зоны активных игр, горки, качели, пространство для игр в догонялки или прятки — нужно предусмотреть возможность активно двигаться, ничего при этом не сломав и не рискуя сильно ушибиться.

Игровая зона должна быть безопасной: без большой высоты падения, жестких материалов в оформлении, ям, необработанной древесины — но делать площадку абсолютно безопасной не стоит: ребенку попросту будет скучно. Относительно безопасными, но веселыми развлечениями могут стать веревочные «джунгли», подвесные качели и мини-батуты, а также спортивные снаряды — канат, кольца, шведская стенка, полоса препятствий из кеглей и т.д.

Помните о безопасности и при выборе растений, которые будут расти рядом с детской площадкой. Постарайтесь по максимуму избежать ядовитых растений, а также тех, при контакте с которыми может начаться аллергия. Не стоит располагать рядом и хрупкие цветы, а также растения, требующие особого ухода. Хорошо подойдут невысокие кустарники, ягодные кусты вроде брусники, ежевики, малины. Если на участке есть высокие деревья, можно планировать площадку с учетом их выносливости — повесить на дерево качели или тарзанку.

Игровая зона для развития

При разработке идей площадок для домов важно постараться внедрять в них элементы полезной для ребенка моторики движений. Например подвесные мостики, качели, перевесы без жесткого основания, которые тренируют навыки обретения равновесия. Благодаря им ребенок привыкает к отсутствию жесткой почвы под ногами, что способствует выработке новых нейронных связей.

Другой пример — площадки, где основной упор сделан на разгадывание загадок: открыть замурованный замок, разблокировать проход в новую зону площадки и т.д. Аналогичные элементы легко внедрить в площадку на заднем дворе: это могут быть выключатели, замки, заслонки. В идеале площадка для детей — это симуляция жизни.

Воздействие на разные органы чувств

Современные площадки должны развивать не только физические навыки ребенка, но и органы чувств. Нынешнее поколение перегружено визуальной и звуковой информацией, и испытывают дефицит тактильных ощущений. Они, в свою очередь, помогают детям лучше понимать окружающий мир через разнообразие текстур и температур, а самым маленьким — ускорить развития речи.

Ориентироваться в пространстве, концентрировать внимание и укреплять вестибулярный аппарат позволят упражнения для слуховой и зрительной систем. К примеру, задание на поиск источника звука позволит ребенку развить навыки топографии, а игры с пазлами — улучшить навыки в конструировании и рисовании.

Все эти «чувственные» упражнения должны быть продуманы и включены в основу детских площадок. Внедрение таких игр позволит стимулировать развитие у ребенка органов чувств, одновременно развивая его фантазию.

Основные правила по созданию площадки для игр: