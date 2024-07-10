Когда может быть принят закон о штрафах за неправильное содержание питомцев

Взыскание будет налагаться за несоблюдение правил выгула домашних животных, а также уборки за ними. Основанием для мер административного воздействия станет «документированное нарушение».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Сейчас комитет рассмотрел, выйдем на первое чтение. Я думаю, что примем во втором-третьем чтении, то есть это либо сентябрь, либо октябрь. Это будет компетенция органов местной власти, которая будет реагировать на обращения граждан. Фактором будет являться документированное нарушение. Речь идёт в первую очередь о порядке выгула, порядке содержания животных во время прогулок, уборке продуктов жизнедеятельности за своими животными. Если речь о нахождении животных в квартире, то там должны быть очень серьёзные основания для проникновения в жилище, в частности, совершение преступления, предусмотренного статьёй жестокого обращения с животными».



В Думе одобрили проект штрафов за неправильное содержание питомцев. Он предполагает взыскание до полутора тысяч рублей для граждан и до пяти тысяч рублей до ИП за первое нарушение. Если оно совершено повторно, штраф вырастет до трёх тысяч и до 10 тысяч рублей. Об этом на заседании комитета по госстроительству сообщил его председатель Павел Крашенинников. Инициатива предусматривает административную ответственность за несоблюдение правил содержания и выгула домашних животных. В качестве доработок депутат предложил увеличить размер штрафа.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости «всеобщей регистрации» домашних животных в РФ. Сейчас в ряде регионов страны питомцев документируют экспериментально.