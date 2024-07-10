Собаководам рассказали, что нельзя надевать на питомца в жаркую погоду

В жару не следует надевать на собаку обувь, поскольку она препятствует отдаче тепла из организма. Такой совет в беседе с РИАМО дала ветеринарный врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина.

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«В жаркое время по возможности откажитесь от ношения намордника. Если обязательно используете его, то выберите тот, в котором собака может свободно открыть рот», — порекомендовала Аверина.



Специалист добавила, что остальная амуниция, такая как шлейка или ошейник, не должна ничего передавливать. Она также отметила, что в жару стоит избегать активных игр и интенсивного бега.

До этого Аверина предупреждала, что в жаркую погоду собак ни в коем случае нельзя брить, поскольку шерсть защищает их от перегрева и прямых солнечных лучей. При этом она посоветовала чаще вычесывать питомца, чтобы убрать омертвевший волосяной покров и разредить его.

10 июля синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что жаркая погода в Москве будет преобладать весь июль. Температура воздуха, по его словам, будет понижаться только во время дождей.