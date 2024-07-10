Ветеринар призвала не кормить собак едой со стола

Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова посоветовала не кормить собак едой со стола.

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«Еда с нашего стола — это дополнительный приём пищи, который в той или иной степени нарушает сбалансированность питания животного. Например, сыр — достаточно жирный продукт. Если часто давать его собаке в качестве лакомства, это может привести к нежелательному набору веса и нарушениям работы желудочно-кишечного тракта», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».



По её словам, мороженое содержит лактозу, которая плохо перерабатывается организмом собаки, а шоколад способен привести к отравлению.

Как отметила Меликова, любой дополнительный приём пищи в жару может привести к нарушению водно-солевого баланса у животного.

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