Ветеринар указала на опасность бритья собаки в жару

В жару не стоит собакам брить шерсть, так как она защищает от перегрева и прямых солнечных лучей, заявила в беседе с РИАМО ветеринарный врач-ординатор Ольга Аверина. Вместо этого она призвала чаще вычесывать шерсть и подшерсток животного. Помимо этого можно использовать предназначенные для охлаждения попоны.

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Можно использовать специальные охлаждающие попоны. Достаточно тех, которые закрывают грудной отсек. Перед применением попону нужно смочить в прохладной воде, — предложила Аверина.

Она порекомендовала оставлять в доме охлаждающие коврики, мокрые полотенца и простыни, а также оставлять воду для питья комнатной температуры, чтобы избежать переохлаждения. Кроме того, нельзя оставлять питомцев в машине на жаре, так как в ней быстро нагревается воздух.

Биолог Марина Татаренко ранее предупредила, что жара особенно опасна для длинношерстных собак, питомцев с короткой и гладкой шерстью, пород брахицефального типа, имеющих укороченную морду. По ее словам, темный окрас также способен усиливать нагрев тела. Она призвала совершать прогулки с животными утром или поздно вечером, чтобы снизить нагрузку на их организм.