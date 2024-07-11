Зачем дачники поливают помидоры алкоголем

Любители садово-огородных дел нередко идут на самые странные ухищрения, чтобы получить достойный урожай. Так, некоторые придумали поливать культуру алкогольным напитком.

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Дачникам посоветовали поливать кусты помидоров пивом. Оно помогает стимулировать рост плодов. По словам экспертов, пивные дрожжи улучшают структуру почвы, а также стимулируют рост полезных микроорганизмов.

Однако не стоит поливать помидоры пивом слишком часто. Оптимальный вариант — применять раз в две недели. При этом поливайте помидоры исключительно свежим пивом. Разведите его с водой в соотношении 1:10, чтобы снизить концентрацию алкоголя и сахара.

Ранее стало известно, что в число сортов картофеля, наиболее устойчивых к нападениям колорадского жука и отличающихся обильным урожаем, входят «зарево» и «каменский». Также важно соблюдать правила севооборота, своевременной прополки и окучивания, чтобы снизить риск поражения вредителями.

До этого председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что картофель следует проращивать за полтора месяца до высадки. Эксперт подчеркнул, что на холоде клубни «спят», поэтому на время их нужно разместить на рассеянном свету в более теплом помещении, чем балкон или подвал.