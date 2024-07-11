Простые правила ухода за яблоней

Нередко яблони высаживают в качестве декоративного элемента сада, однако, как правило, урожай вкусных и сочных плодов является основной причиной посадки этого дерева. Опытные дачники поделились основными правилами ухода за этой культурой.

© РИА Новости

Весной осматривайте ствол и крону на наличие повреждений. Если таковые имеются, то зачистите эти места и продезинфицируйте марганцовкой, подсушите в течение дня, а после смажьте садовым варом. Обломанные ветви спилите у основания.

Осенью и весной покрывайте ствол побелкой, чтобы дерево не перегревалось и не получало ожоги. Добавляйте в побелку глину и медный купорос.

Удобряйте яблоню два-три раза в год. Весной вносите в приствольный круг компост, навоз, а летом и осенью подкармливайте минеральными удобрениями с кальцием, калием и фосфором после обильного полива.

Дважды в год обрабатывайте дерево от вредителей и болезней. Делайте это ранней весной, после образования завязей и после урожая.

Каждой весной обрезайте садовые растения. Яблоня будет плохо плодоносить, если не прореживать крону, не удалять больные и поврежденные ветви.

Поливайте дерево в жару и поздней осенью. Во время знойного периода раз в неделю выливайте под яблоню пять ведер воды, сделав бороздки по периметру приствольного круга, передает Telegram-канал «Моя дача».

Ранее сообщалось, что гусеницы на яблоне вызывают много проблем у садоводов. Прожорливые черви могут убить дерево всего за месяц. Настоящие профессионалы рассказали, как избавиться от этой напасти.