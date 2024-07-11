Ветеринар объяснил, почему собаку ни в коем случае нельзя брить в жару

Ветеринар Аверина: брить собак летом нельзя. В жару тяжело приходится не только людям, но и братьям нашим меньшим. Некоторые заботливые хозяева ошибочно думают, что если постричь шерсть животного «под ноль», то это поможет питомцу быстрее охладиться и облегчит его страдания в зной. Но в этом вопросе, как оказалось, не всё так гладко.

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Можно ли брить собаку

Шерсть в жаркую погоду защищает собаку от перегрева и прямых солнечных лучей, поэтому брить собаку нельзя, рассказала РИАМО ветеринарный врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина.

Как помочь собаке в жару

По её словам, можно использовать специальные накидки, которые защищают от солнца. Такие предварительно нужно смочить в прохладной воде. Также в жару спасут охлаждающие коврики, мокрые полотенца и простыни.

При этом ледяной водой обливать животное не стоит — может произойти переохлаждение. Плюс у собаки всегда должна быть вода комнатной температуры.

Оставлять питомца в машине нельзя, так как там воздух может нагреться до критических отметок всего за несколько минут. Не стоит и надевать на четвероногого друга какую-либо одежду.

О том, как выбрать подходящую для питомца миску, «Секрет» рассказал в этом материале.