Как помочь собаке пережить жару

Специальный комбинезон, охлаждающий жилет и головной убор помогут собаке переносить жару. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Одежда летом нужна для питомцев в качестве защиты – от солнца, клещей, травм. Нет ничего удивительного в том, чтобы приобрести для собаки летний комбинезон. Такая одежда будет особенно актуальна для голых собак. Дело в том, что кожа животных ничем не защищена, во время прогулок на солнце они могут получить ожог. Он изготавливается из специальной ткани, гулять в такой одежде не жарко, и кожа находится в безопасности. Кроме того, такой комбинезон позволит снизить риск натирания участков тела любимца поводком или ошейником. Некоторые собаководы также предпочитают дополнительно защищать питомца головным убором», – сказал Голубев.



Он добавил, что существуют также охлаждающие жилеты для собак.

«В отличие от человека собака не всегда может помочь себе охладиться в знойный день. Некоторые собаководы предпочитают использовать для этих целей специальный охлаждающий жилет или попону. Чтобы помочь собаке остыть, жилет смачивается водой, затем надевается на питомца. В процессе прогулки вода испаряется, создавая эффект прохлады. Это происходит благодаря оптимальной скорости испарения – достигают это с помощью специального материала из которого сделан охлаждающий жилет. Если вам предстоит длительная прогулка, рекомендуется повторно смачивать жилет водой», – подчеркнул Голубев.



По словам президента РКФ, для защиты собаки от насекомых можно использовать специальную одежду, которая пропитана специальным противоклещевым раствором.