Как помочь собаке пережить жару

Кинолог рекомендовал надевать на собак специальный комбинезон перед прогулкой в жару
Специальный комбинезон, охлаждающий жилет и головной убор помогут собаке переносить жару. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Одежда летом нужна для питомцев в качестве защиты – от солнца, клещей, травм. Нет ничего удивительного в том, чтобы приобрести для собаки летний комбинезон. Такая одежда будет особенно актуальна для голых собак. Дело в том, что кожа животных ничем не защищена, во время прогулок на солнце они могут получить ожог. Он изготавливается из специальной ткани, гулять в такой одежде не жарко, и кожа находится в безопасности. Кроме того, такой комбинезон позволит снизить риск натирания участков тела любимца поводком или ошейником. Некоторые собаководы также предпочитают дополнительно защищать питомца головным убором», – сказал Голубев.
Он добавил, что существуют также охлаждающие жилеты для собак.
«В отличие от человека собака не всегда может помочь себе охладиться в знойный день. Некоторые собаководы предпочитают использовать для этих целей специальный охлаждающий жилет или попону. Чтобы помочь собаке остыть, жилет смачивается водой, затем надевается на питомца. В процессе прогулки вода испаряется, создавая эффект прохлады. Это происходит благодаря оптимальной скорости испарения – достигают это с помощью специального материала из которого сделан охлаждающий жилет. Если вам предстоит длительная прогулка, рекомендуется повторно смачивать жилет водой», – подчеркнул Голубев.
По словам президента РКФ, для защиты собаки от насекомых можно использовать специальную одежду, которая пропитана специальным противоклещевым раствором.
«Чтобы защитить своего питомца на природе некоторые хозяева приобретают специальную одежду – это может быть комбинезон или жилетка, которые пропитаны специальным противоклещевым раствором. Как правило, такая защитная одежда шьется из легких тканей, которые пропускают воздух, но отталкивают влагу. На комбинезонах располагаются специальные складки, которые и обрабатывают средством против клещей. Попавшие в такую складку клещи погибают», – пояснил Голубев.