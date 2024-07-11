Как правильно разморозить холодильник и не сломать его

Регулярное размораживание холодильника позволит продлить срок службы оборудования и избежать внезапной поломки, рассказал NEWS.ru младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук. Он отметил, что современные модели оснащены системами автоматического размораживания.

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Регулярное размораживание продлит срок службы холодильника и поможет избежать внезапной поломки. Наледь, образующаяся на стенках морозилки, уменьшает полезный объем и снижает эффективность охлаждения, что ведет к повышенным энергопотреблению и износу устройства. Современные модели холодильников часто оснащены системами автоматического размораживания, такими как No Frost или Frost Free, — заявил Паращук.



По его словам, перед размораживанием необходимо отключить прибор от сети, удалить все продукты и переносные полки. Эксперт добавил, что еду лучше оставить в прохладном месте, а дверцы холодильника и морозилки оставить открытыми. Паращук подчеркнул, что для ускорения процесса в морозилку и холодильник можно поставить контейнеры с горячей водой, избегая их контакта с пластиковыми частями холодильника.

Используйте емкости горячей водой, избегая их контакта с пластиковыми частями. Талую воду удаляйте тряпкой. После полного таяния льда протереть все поверхности, дать им высохнуть и затем включить прибор обратно. Соскабливание льда без полной разморозки — временная мера, которая не решает проблему полностью. Кроме того, этот метод может повредить внутренние поверхности морозильной камеры, особенно при использовании острых предметов, — подытожил Паращук.



Ранее диетолог Кристина Войт рассказала, что неостывшую еду часто убирают в холодильник, тем самым нарушая его микроклимат. По ее словам, это может вызвать появление бактерий. Она добавила, что неправильное хранение может привести к поломке техники и проблемам со здоровьем.