Три простых правила борьбы с белокрылкой

Белокрылку нередко называют супермухой. Это насекомое быстро привыкает к инсектицидам, поэтому с ним тяжело бороться. Однако есть три простых правила, которые помогут справиться с паразитом.

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Опытные дачники советуют поливать землю «Актарой» по инструкции. Чтобы обработать листья, приготовьте раствор из шампуня от блох для животных (половина чайной ложки) и литра воды. Обработайте растение из пульверизатора.

Также можете попробовать смешать 1,4 литра теплой воды с семью столовыми ложками яблочного уксуса и тремя столовыми ложками моющего средствами. Опрыскивайте раствором листья с двух сторон и обрабатывайте почву.

Третий способ — эмульсия «Бензилбензоата», которую можно купить в любой аптеке. Разведите 25 мл эмульсии в литре воды, залейте в пульверизатор. Обрабатывайте растения до трех раз с интервалом в три дня, передает Telegram-канал «Моя дача».

Ранее сообщалось, что медведка в огороде — самый настоящий вредитель, который портит все посадки. Это насекомое почти всю жизнь проводит под землей, где вредит корням растений и ест корнеплоды. Опытные дачники рассказали, как бороться с ним.