Кинолог назвал признаки плохого дрессировщика собак

Для коррекции поведения питомца важно выбрать опытного специалиста, который сможет найти подход к четвероногому другу. О признаках плохого дрессировщика «Мосленте» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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По его словам, очевидным признаком является отсутствие необходимого образования у специалиста. Голубев подчеркнул, что профессиональный кинолог должен не только любить собак, но и разбираться в их психологии и анатомии, чего невозможно достичь без получения базовой специальности по кинологии.

Также президент РКФ призвал обратить внимание на то, какие методы использует специалист при общении с питомцем. Он напомнил, что запугивание и грубая сила в обращении с собаками совершенно недопустимы.

Собеседник издания заметил, что каждая собака нуждается в индивидуальном подходе, так что кинолог обязан хорошо разбираться в породах и ориентироваться на потребности и психику каждого конкретного питомца.

В заключение Голубев добавил, что самый главный аспект в выборе кинолога — это комфорт самой собаки. По его мнению, ключом к успешным тренировкам является взаимное доверие и симпатия между псом и тренером. Это позволит вырастить умного и счастливого питомца.

Ранее кинолог Людмила Рытикова прокомментировала ситуацию с бродячими собаками в Улан-Удэ. По ее словам, во всем виноваты федеральные депутаты.