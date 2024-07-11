Энтомолог объяснил, как защититься от комаров и слепней

Защитить кожу от укусов таких насекомых, как комары или слепни, помогут репелленты, заявил в беседе с «Москвой 24» биолог и энтомолог Роман Хряпин. Однако, по его словам, для них нужны средства с разным уровнем ДЭТА в составе.

Эффективными остаются репелленты: например, хорошо помогают средства на основе диэтилтолуамида (ДЭТА). Его должно быть не менее 25%. А для борьбы со слепнями — не менее 30%, — перечислил Хряпин.



Биолог также посоветовал приобрести и другие средства, в составе которых есть такие вещества, как акреп или IR 3535 в похожей концентрации. Энтомолог добавил, что репелленты стоит наносить тонким равномерным слоем по всей коже, чтобы у насекомого не было зон, в которые можно укусить свою жертву.

Он также напомнил, что помочь от насекомых может масло эвкалипта лимонного, но оно имеет высокую стоимость из-за сложного процесса получения. Кроме того, по словам Хряпина, для защиты от кровососов лучше надевать одежду светлых тонов, но она сможет помочь только в дневное время.

Энтомолог Вадим Марьинский ранее уточнил, что потеющие люди чаще привлекают комаров. Это происходит от тепла тела и выделяемого при дыхании углекислого газа.