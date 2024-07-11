Отличное удобрение для растений: растет в огороде

Крапива является самым эффективным стимулятором роста. В этом растении много кремния, азота, железа, кальция, калия и серы. Опытные дачники раскрыли рецепты подкормок с крапивой.

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Подкормка из крапивы отлично подходит для слаборазвитых растений. После нее буквально за несколько дней листья становятся темно-зелеными, а стебель утолщается.

Возьмите пять килограммов свежей крапивы и положите в пластмассовую бочку, залейте 100 мл воды. Через два дня состав начнет бродить, это будет продолжаться примерно три недели. Настой нужно периодически перемешивать.

Через три недели удобрение можно применять. Для полива разбавляйте его водой в соотношении 1:20.

Поливайте травянистые растения каждую неделю, деревья и кустарники — раз в месяц. Удобрение улучшит качество огородных и садовых культур, передает Telegram-канал «Моя дача».

Ранее сообщалось, что народные средства могут отлично заменить магазинные подкормки для перцев. Их можно приготовить из подручных средств, но при этом они эффективны. Вот три варианта таких удобрений.

До этого опытные огородники посоветовали самостоятельно подготовить универсальную подкормку, которая заставит растения быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи. Рецепт такой подкормки прост.