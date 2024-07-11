По какому принципу люди выбирают имена для своих роботов-пылесосов

Есть ли у вас незаменимый бытовой помощник, который сам по себе передвигается и поглощает пыль? Если да, то, вероятнее всего, вы его как-то называете. Оказывается, мы даем прозвища гаджетам не совсем произвольно, а следуя определенной логике.

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Старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики Президентской академии Дарья Радченко изучила тематические записи в российских социальных медиа и выяснила, по какому принципу россияне выбирают имена для своих роботов-пылесосов.

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Прежде всего наше подсознание ориентируется на функционал и конкретные характеристики устройства. Например, если пылесос активно издает звуки и передвигается по квартире, то его хочется назвать Жужей или Шуриком (потому что жужжит и шурует).

Пробуждаются и другие ассоциации. Робот-пылесос по сути является веником, поэтому некоторым в голову приходит идея величать его Веней. Или Жориком, так как он «пожирает пыль».

Нельзя упускать из виду и название бренда. Vitek – это Витек, а Xiaomi – Ксюша.

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