Какие растения станут отличными соседями для винограда

Винограду нужна опора, поэтому в саду ему всегда отводят отдельное место. Обычно рядом с виноградом ничего не сажают, однако этому растению можно подобрать отличных соседей.

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По словам опытных дачников, на рост винограда хорошо влияют масличная редька и редис. Они способствуют хорошему урожаю. А петрушка тем временем снижает риск поражения лианы филлоксерой.

При этом рядом с виноградом не стоит сажать капусту и огурцы. Они не нанесут вреда лиане, но при этом сами рядом с ней плохо растут.

Ранее стало известно, что даже самая маленькая и чахлая герань может дать пышное цветение благодаря правильной подкормке. Такое удобрение готовится из простых ингредиентов, но точно обеспечит мощный рост цветка.

До этого сообщалось, опытные садоводы и огородники знают, что растения в саду или огороде нужно подкармливать в течение всего сезона. Лучше всего добавлять питательные вещества прямо в бочку для полива. Однако важно использовать минимальные дозировки, чтобы не перенасытить почву.