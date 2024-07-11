Смогут ли пищевые принтеры заменить готовку

Эксперт считает, что 3D-принтеры станут повсеместной технологией на кухнях

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По словам Ольги Орловой, эксперта в области пищевых технологий, пищевые 3D-принтеры представляют собой потенциально значимое устройство для кухни, которое может быть персонализировано под индивидуальные потребности и медицинские рекомендации каждого члена семьи. Они способны добавлять необходимые микронутриенты в блюда, что особенно важно в случаях, когда обычные продукты не обеспечивают достаточного количества необходимых элементов питания.

Эксперт привела примеры использования пищевых 3D-принтеров в различных семейных сценариях. Например, если у одного члена семьи аллергия на глютен, у другого — на лактозу, а у третьего нет ограничений, принтер может приготовить блюда, соответствующие индивидуальным потребностям каждого, используя специальные ингредиенты, такие как безглютеновая черника или лактоза-фри, творожок.

Орлова также подчеркнула, что пищевые 3D-принтеры будут оснащены электронными «паспортами» для каждого члена семьи, что позволит устройству точно адаптировать приготовление пищи под индивидуальные требования каждого пользователя, включая содержание нужных микронутриентов и других питательных веществ.