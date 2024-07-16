Эко-уборка: натуральные средства для чистоты и свежести

В современном мире все больше людей задумываются о вреде химических чистящих средств для здоровья и окружающей среды. Эко-уборка становится популярной альтернативой. "Рамблер" рассмотрит, какие натуральные ингредиенты можно использовать для поддержания чистоты и свежести в доме.

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Уксус

Он обладает антибактериальными свойствами и эффективно удаляет жир, накипь и плесень. Используйте уксус для чистки стекол и зеркал, просто разведите его с водой в пропорции 1:1 и налейте в распылитель. Для удаления накипи в чайнике или кофеварке также подойдет уксус: заполните прибор смесью уксуса и воды, оставьте на несколько часов, затем тщательно промойте.

Сода

Она отлично справляется с неприятными запахами, а также с загрязнениями на кухонных поверхностях и в ванной комнате. Для удаления пятен и освежения ковров, посыпьте их содой, оставьте на 15-20 минут, а затем пропылесосьте. Для чистки раковин и ванн приготовьте пасту из соды и воды и нанесите её на поверхность с помощью губки.

Лимонный сок

Он отлично удаляет известковый налет и придает свежесть различным поверхностям. Чтобы очистить микроволновую печь, поставьте в нее миску с водой и нарезанным лимоном, включите на несколько минут, а затем протрите внутреннюю поверхность влажной тряпкой. Лимон также поможет избавиться от неприятных запахов в холодильнике: положите половинку лимона на одну из полок.

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Эфирные масла

Эфирные масла не только придают дому приятный аромат, но и обладают дезинфицирующими свойствами. Масла чайного дерева, лаванды и эвкалипта особенно эффективны в борьбе с бактериями и грибками. Добавьте несколько капель эфирного масла в воду при мытье полов или используйте в аромадиффузорах для создания свежей и здоровой атмосферы в доме.

Оливковое масло

Оливковое масло можно использовать для полировки деревянных поверхностей и мебели. Смешайте масло с лимонным соком в пропорции 2:1 и нанесите на поверхность мягкой тканью. Это не только придаст мебели блеск, но и защитит её от высыхания и растрескивания.

Перекись водорода

Это отличный дезинфицирующий агент, который можно использовать для чистки различных поверхностей, включая кухонные столешницы и ванны. Она эффективно уничтожает бактерии и вирусы, не оставляя при этом вредных следов. Разведите перекись водорода с водой в пропорции 1:1 и используйте для протирки поверхностей.

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