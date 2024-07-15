Как фазы луны влияют на рост растений

На протяжении веков садоводы и фермеры полагались на лунный календарь для того, чтобы определить наилучшее время для посева, пересадки и сбора урожая. Влияние Луны на рост растений связано с ее гравитационным воздействием на воду, как в океанах, так и в растениях. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Следование лунному календарю в садоводстве может показаться древним суеверием, однако многие садоводы и фермеры утверждают, что это действительно помогает улучшить рост и урожайность растений. Современные исследования также подтверждают, что гравитационное влияние луны может оказывать некоторое воздействие на растения, хотя оно и не столь значительное, как, например, погодные условия или качество почвы.

1. Новолуние

Новолуние – это фаза, когда луна находится между Землей и Солнцем, и ее не видно с Земли. В этот период гравитационное притяжение луны и солнца усиливается, что приводит к увеличению сокодвижения в растениях. В новолуние рекомендуется высаживать корнеплоды, такие как морковь, редис и картофель, а также заниматься прополкой и мульчированием, так как это способствует укреплению корневой системы.

2. Растущая Луна

В период растущей луны, когда луна переходит от новолуния к полнолунию, наблюдается усиленное сокодвижение в верхней части растений. Это благоприятное время для посева и пересадки растений, которые растут вверх, таких как зелень, листовые овощи, а также зерновые культуры. Растущая луна стимулирует рост листьев и стеблей, делая растения более сильными и здоровыми.

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3. Полнолуние

Полнолуние – это фаза, когда луна полностью освещена солнцем и видна на 100%. В это время гравитационное притяжение луны наиболее сильное, что приводит к увеличению содержания воды в почве и растениях. Полнолуние считается наилучшим временем для сбора урожая фруктов и овощей, так как они содержат максимальное количество сока. Также это хорошее время для посадки многолетников и кустарников.

4. Убывающая Луна

Убывающая луна – это фаза, когда луна переходит от полнолуния к новолунию. В этот период сокодвижение замедляется и сосредотачивается в корневой системе растений. Это подходящее время для посадки корнеплодов, пересадки и обрезки деревьев и кустарников. Убывающая луна способствует укреплению корней и общей устойчивости растений к внешним воздействиям.

Влияние фаз луны на рост растений – это интересная и многогранная тема, которая сочетает в себе как традиционные знания, так и современные научные исследования. Независимо от того, верите ли вы в лунные циклы или нет, использование лунного календаря может стать полезным инструментом для улучшения вашего садоводства.

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