Названы дачные вредители, способные искусать человека

К дачным вредителям, способным причинить вред человеку, а не только культурам, относятся клопы, клещи, осы, пчелы и некоторые виды муравьев, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что укусы пчел и ос способны вызвать аллергию вплоть до анафилактического шока, а огненные муравьи вводят под кожу человека яд.

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Укусы ос или пчел опасны аллергией вплоть до анафилактического шока. Потенциально опасны огненные муравьи — они кусаются и вводят под кожу человека яд, вызывая зуд, жжение, аллергию, а при массовом нападении — более серьезные последствия. Муравьи прячутся в траве, кустарниках, незаметно проникая на тело человека, — заявил Чаплин.



Собеседник подчеркнул, что клещи переносят болезнь Лайма, оказывающую серьезные и долгосрочные последствия для здоровья. Чаплин добавил, что при укусе клеща необходимо срочно обратиться к врачу.

К комарам также стоит относиться с осторожностью. Помимо зудящих и воспаленных укусов, они могут передавать малярию и лихорадку Денге. Хотя в большинстве регионов эти болезни не распространены, но риски все равно существуют. Комары особенно активны в теплое время года и могут атаковать в любое время суток, — отметил Чаплин.



Депутат напомнил, что мошки и оводы также доставляют много проблем — их укусы вызывают сильное воспаление, зуд и могут приводить к инфицированию, особенно если кожу расчесать. Чаплин добавил, что оводы особенно опасны, поскольку их укусы могут приводить к образованию мелких язвочек.

Ранее Чаплин заявил, что спасти посадки на даче от июльской жары поможет правильный полив. По его словам, летом вода быстро испаряется с поверхности почвы, поэтому огород лучше поливать утром и вечером, когда солнце не так активно.