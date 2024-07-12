Названы лучшие средства для удаления засора в трубе на кухне

Засоры в трубе на кухне лучше всего растворяют средства с поверхностно-активными веществами (ПАВ), заявила NEWS.ru научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения биохимик Людмила Поликарпова. Химик уточнила, что речь идет о мыльных добавках или синтетических ПАВ. Также можно использовать покупные средства в виде жидкостей, паст, гелей и порошков.

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Лучшие средства для избавления от засора в трубе на кухне — натуральные, в первую очередь, сода, обладающая мягким абразивным эффектом. Она без особых усилий удаляет различные виды отложений и способна нейтрализовать неприятные запахи, — поделилась Поликарпова.



По ее словам, лимонная и уксусная кислота хорошо удаляют известковый налет и ржавчину, имеют дезинфицирующий и антисептический эффект. Горчичный порошок эффективен в борьбе с грибками и вирусами, он также устраняет неприятные запахи.

Можно использовать покупные средства в виде жидкостей, паст, гелей и порошков — они, в основном, комбинированные, в их состав входят щелочи, соли калия и натрия, поверхностно-активные вещества (мыльные добавки или синтетические ПАВ, помогающие разрушать жировую пленку и облегчающие удаление грязи), кислоты, борющиеся с известковыми и мыльными отложениями, красители и ароматизаторы, — добавила химик.



Преимущества народных средств, по словам эксперта, заключаются в безопасности для здоровья и среды, доступности, дешевизне. Они несут меньший риск разрушения поверхности раковины.

Химические средства действуют быстрее и мощнее. Они удобны в использовании, не требуют предварительной подготовки, часто имеют приятный запах, отметила Поликарпова. Однако такие средства могут содержать агрессивные химические вещества, которые негативно влияют на здоровье и кожу, а также дороги в использовании на постоянной основе. Лучшим подходом будет комбинация средств в зависимости от степени загрязнения и материалов, из которых изготовлена раковина, заключила химик.

Ранее специалисты объяснили, что продлить жизнь кухонной губке поможет обычная пищевая соль, которой нужно обильно посыпать вымытую посудным средством губку. Затем нужно положить губку в небольшую чашку с кипятком и налить на нее несколько ложек столового уксуса. После этого следует оставить губку в кипятке, через полчаса ею снова можно пользоваться.