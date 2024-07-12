Эксперт назвал самые популярные породы кошек у россиян

Самыми популярными породами кошек у жителей России в этом году являются «британцы» и «сибиряки», а также ориенталы, бурмы и мейн-куны, сообщила Агентству городских новостей «Москва» президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

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«В России популярны прежде всего большие породы кошек. В топ самых популярных входят сибирские кошки, мейн-куны, «британцы», потому что они большие, толстые и за ними легко ухаживать. Очень стали популярны кошки породы бурма и ориентальные породы. Ориенталы – очень стройные, элегантные. Они, как собаки, – их можно научить трюкам. Среди экзотических пород можно отметить бенгалов и сфинксов», – сказала Шевченко.



Она добавила, что содержание кошки обходится в 5–6 тыс. руб. ежемесячно.