Как приготовить самодельный копеечный спрей от садовых слизней

Чтобы избавить сад от надоедливых слизней и улиток, садоводы могут прибегнуть к домашним средствам, одно из которых может дать «мгновенный» результат, пишет Еxpress. Подписчица издания Лара Смит посоветовала пользоваться настоем чеснока.

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По ее словам, она разбрызгала настой перед вредителями на своем участке, и слизни на ее глазах поползли в другую сторону, а улитки попрятались в раковины. Оказывается, эти моллюски не переносят резких запахов, поэтому чеснок является прекрасным репеллентом, защищающим растения от этих прожорливых хищников.

По словам Флинт, можно использовать как свежий чеснок, так и другие его формы. Она добавила, что полученным продуктом можно пользоваться месяц со дня приготовления.

"Чтобы приготовить домашний чесночный настой, я положила один измельченный зубчик чеснока в 500 мл теплой воды и оставила настаиваться на сутки в укромном месте, куда не попадает солнечный свет", — поделилась рецептом женщина.



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