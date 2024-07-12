Эксперт предупредил, что необходимо сделать перед тем, как надевать новую одежду

Купленную в магазине одежду нужно постирать перед первой ноской, так как неизвестно, кто ее примерял и был ли здоров продавец, рассказал NEWS.ru доцент факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

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Эксперт пояснил, что стирка поможет удалить микробы, которые могли оставить на одежде многочисленные покупатели, которые ее трогали и примеряли, а также избавит от возможных пестицидов.

«В целях гигиены обязательно стирайте или чистите (согласно инструкции) новую вещь перед тем, как ее носить. Выполняя это несложное правило, вы обезопасите себя и от инфекционных заболеваний, и от воздействия агрессивных химических веществ», – отметил эксперт.



Биолог напомнил, что кусты хлопка на полях обрабатывают химическими веществами во время роста и созревания. Пестициды могут оставаться в следовых количествах на хлопковой одежде. Также ткани проходят интенсивную промышленную обработку и покраску, в ходе которой используются агрессивные химические вещества, в том числе формальдегиды. Белую одежду для придания товарного вида отбеливают с помощью хлорки и перекиси водорода,

Кроме того, покупатель не может знать, в каких условиях и на каких складах хранилась одежда, как она перевозилась и падала ли на пол. Поэтому дополнительно подстраховать себя от неприятных последствий не помешает, заключил Созыкин.

Ранее эксперты рассказали, как сохранить качество джинсов после многократной стирки. Для стоит сушить предмет одежды так, чтобы на нем не образовывались лишние складки и гладить в вертикальном положении.