Ветеринар назвал симптом, который сигнализирует о хроническом стрессе у собаки

Каждому обладателю четвероногого друга хорошо известно — собаки могут страдать от беспокойства, как и люди. Порой стресс может приобрести хроническую форму и серьезно влиять на самочувствие и здоровье питомца. Некоторые признаки тревожности у собак отнюдь не очевидны. По мнению ветеринаров, самый неожиданный из них – это чрезмерное выпадение шерсти.

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«Когда собака испытывает стресс, ее организм вырабатывает гормон кортизол, который может воздействовать на волосяные фолликулы и заставлять собаку линять больше, чем обычно. Поэтому, если нет других объяснений, таких как сезонная линька, аллергия или паразиты, обильное выпадение шерсти может быть признаком хронического стресса», - Марти Беккер, ветеринарный врач.



Кроме того, важно обращать внимание на затрудненное дыхание домашнего животного. Если питомец «задыхается» без видимых на то причин, таких как физическая активность или жара, прерывистое дыхание может быть признаком как болезни дыхательных путей, так и хронического стресса, отметил ветеринар.