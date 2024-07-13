Характер, как у собаки: какие породы котов наиболее похожи на своих злейших врагов?

Некоторые породы кошек сильно привязываются к своим хозяевам, очень активны и любят играть. Если вы хотите себе такого питомца, вот к кому вам стоит присмотреться.

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Ориентальная

Эти кошки очень умны, преданы хозяевам, обожают общение и активные игры. Их также легко обучить разным трюкам, они любят быть в центре внимания.

Абиссинская

Такая кошка очень активна, любознательна, эмоциональна, крайне быстро учится новому. Кроме того, эти питомцы очень преданы человеку.

Мейн-кун

Одни из наиболее крупных домашних кошек. Они умные и общительные, энергичные, их легко чему-то научить.

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Рэгдолл

Название этой породы связано с интересной особенностью этих кошек: когда их поднимают, то они расслабляются и висят, словно тряпичная кукла (ragdoll — «тряпичная кукла»). Кроме того, они дружелюбны, спокойны, привязаны к хозяину. Их легко обучать.

Сибирская кошка

Это умные, дружелюбные, преданные своим хозяевам кошки. Они легко обучаются.