Дизайнер описал лучший интерьер для кошатников

Мебель из гладкого велюра — лучший вариант для владельцев кошек. Как обставить интерьер, если вы держите дома животных, в беседе с РБК рассказала ведущий дизайнер Dantone Home Мария Пустовалова.

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От следов когтей спасут антивандальные ткани. Проверить материал на прочность можно, проведя по нему заостренным предметом — например, апельсиновой палочкой для маникюра. Также эксперт советует кошатникам делать выбор в пользу букле. Прессованная структура ткани не позволит ниткам цепляться за когти животных. В фаворитах дизайнера сервиса по обустройству жилья Rerooms Екатерины Романовой — вельвет и рогожка. Зацепки на них практически незаметны, а шерсть не липнет. Кроме того, при покупке следует отдавать предпочтение материалам со спецпропитками — к примеру, водоотталкивающей и антистатической.

Не помешает приучить кота к когтеточке.

«Одним из советов по обустройству такого места может быть необычное решение — свободный внешний угол в интерьере можно обить мягким материалом, к примеру ковролином, сочетающимся по цвету и фактуре с общим пространством, и ваш любимец сможет не только точить свои когти, но и забираться вверх по стене», — дает совет специалист.



Хозяева кошек знают, как часто приходится расставаться с красивыми вазами и напольными зеркалами, имея дома резвящегося питомца. Дизайнеры не призывают отказываться от таких украшений — приобретая их, следует отдавать предпочтение более устойчивым и тяжелым вариантам.

Жилище для кота стоит организовать заранее — это первое, к чему привыкнет питомец, войдя в дом.

«У многих животных есть свое место или домик, в котором они любят спать. Продумайте сразу габариты и месторасположение данного домика, чтобы потом не возникло проблем, где же его расположить. Также можно продумать стилистику и цветовую гамму, чтобы стильно вписать в интерьер», — пояснила основатель «Мастерской Доброковских» Анна Доброковская.



В квартире можно обустроить целый игровой комплекс: понадобится лишь продумать, каким образом прикрепить полки и переходы на стене. Так, домик-лазалку можно приспособить к шкафу или стеллажу. На открытых полках можно разместить матрас-лежанку и игрушки. Ее можно уложить на батарее либо приобрести гамак на присосках и прикрепить его в оконном проеме.

Миски рекомендуется ставить в той зоне, к которой у кота будет постоянный доступ. Умные поилки и кормушки требуют немного большего — рядом с ними должны находиться розетки. Лоток при нужном подходе также может стать частью интерьера. Современные модели подключаются к канализации и могут создавать «единый ансамбль» с хозяйским унитазом. Для этого нужно поместить лоток в специальную тумбу.

Ранее кошатникам рекомендовали обзавестись мебелью с пластиковым фасадом и качественной кромкой. Более безопасной окажутся шкафы и комоды с доводчиками.