Эксперты дали советы по правильному уходу за баклажанами

Баклажаны – это крайне капризная овощная культура, поэтому и уход им нужен особенный. Их вполне можно успешно выращивать и получать хороший урожай, но при соблюдении определенных правил.

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Как сообщает «Крестьянская жизнь.ру», баклажаны очень любят влагу, поэтому почва под этим растением не должна полностью высыхать. Также важно после каждого полива рыхлить почву около кустов, чтобы она насыщалась кислородом.

Кроме того, не стоит забывать про удаление больных листьев и лишних завязей. Чтобы не допустить развития инфекций и появления вредителей, растения лучше сразу обработать ядохимикатами и удобрить. Для подкормки хорошо подойдут препараты с содержанием калийной соли и суперфосфата.

Соблюдение данных правил позволит получить богатый урожай и сделать запасы на зиму.