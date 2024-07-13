Рецепт отличной подкормки для цветов

Сложно представить уют в квартире и в саду без цветов. Чтобы растения радовали своим цветением, их нужно подкармливать универсальными удобрениями. Агроном Ксения Давыдова раскрыла секрет подкормки на основе ингредиента, который можно найти в любой домашней аптечке.

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Таблетка аспаркама станет настоящим чудом для цветущих растений. В ней содержатся магний и калий, которые способствуют бутонизации. Эффективное удобрение легко приготовить самостоятельно: разведите в воде для полива одну таблетку на литр воды.

Раствор вливайте под корень по влажной земле. Подкармливайте цветы раз в две-три недели, передают «Хибины».

Ранее сообщалось, что голубика — вкусная и полезная ягода, цены на которую в магазинах и на рынках каждый год бьют рекорды. Чтобы самому получить богатый урожай, нужно соблюдать пять простых правил.

До этого стало известно, что жимолость нуждается в подкормке даже во время завязывания и созревания ягод, поэтому ее можно вводить уже в июне. Это влияет на урожайность культуры, так что пренебрегать этим мероприятием не стоит.