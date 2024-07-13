Токсиколог рассказал, как уберечься от опасных микробов на кухне

Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов предупредил жителей Волгограда о том, что опасные микроорганизмы могут находиться в разных местах обычной кухни.

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Как сообщает «Волгоградская правда.ру», врач рассказал о самых обыденных вещах, к которым люди не всегда относятся с должным вниманием.

Мы каждый день используем тряпки, губки и полотенца для поддержания порядка на кухне, однако для соблюдения гигиены этого мало. Необходимо также следить за чистотой предметов для уборки и время от времени менять их, желательно чаще. Например, полотенца надо стирать каждые несколько дней, не дожидаясь, когда грязь на них будет видна невооруженным глазом.

Кухонные расходники могут стать причиной возникновения грибка и плесени, поэтому надо за ними ухаживать и выкидывать сразу, как только они покажутся непригодными.

Не стоит обходить стороной бытовую технику, в том числе холодильник. Кроме того, нужно мыть кухонные поверхности и раковину.

Токсиколог отметил, что на вещах, которые часто контактируют с влагой и остатками пищи, могут активно размножаться сальмонелла, кишечные палочки, стафилококки и прочие вредные микроорганизмы.