Зачем добавлять алкоголь в стиральную машину во время стирки

Эксперты рассказали, как алкоголь в стиральной машине улучшит состояние вашей одежды.

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На первый взгляд это звучит абсурдно, но водка действительно позволяет сделать белье ещё свежее и чище. Этот алкоголь является отличным дезинфицирующим средством, которое поможет избавиться от стойких пятен и неприятного запаха. Спирт убивает все бактерии, а вещи не будут пахнуть алкоголем — весь запах исчезнет во время стирки.

Добавьте в моющее средство треть стакана водки и запустите программу в стиральной машине. Как только барабан наполнится водой, нажмите кнопку «Стоп» и дайте смеси впитаться в одежду. Спустя час продолжите программы стирки в обычном режиме.