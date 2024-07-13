Ветеринар предупредил об опасных растениях для домашних животных

Растения дома и на даче это, конечно, красиво, но не все из них безопасны. Особенно, если в доме есть животные. Ветврач-гастроэнтеролог Анастасия Фомина рассказала, на какие растения и цветы нужно обратить особое внимание и оградить любимого питомца от контакта с ним.

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Ядовитые растения для кошек

Если в доме есть кошка, будьте акуратны, принося в дом эти растения или высаживая их на дачном участке. Они могут вызывать аллергическую реакцию, поражение нервной системы, рвоту, диарею и даже судороги, предупреждает Анастасия.

В квартире: азалия, семейство Ароидные (монстера, каладиум, диффенбахия), бегония, гиппеаструм, спатифиллум, гортензия, фикус, герань, алоэ;

азалия, семейство Ароидные (монстера, каладиум, диффенбахия), бегония, гиппеаструм, спатифиллум, гортензия, фикус, герань, алоэ; Букеты: тюльпан, хризантема, лилия, антуриум;

тюльпан, хризантема, лилия, антуриум; В холодильнике: петрушка, лук, чеснок, щавель, ревень, брокколи, редис, капуста;

петрушка, лук, чеснок, щавель, ревень, брокколи, редис, капуста; В саду и на дачном участке: люпин, ландыш, гиацинт, нарцисс, борщевик, рододендрон.

Токсичные растения для собак

Поедание этих растений грозит собакам кишечными расстройствами. Чрезвычайно ядовиты для вашего хвостатого друга ягоды ландыша — отравление ими может привести к более серьезным последствиям.

В квартире: гортензия, ирисы;

гортензия, ирисы; Букеты: хризантема;

хризантема; В саду и на дачном участке: пион, люпин, гиацинт, сирень, ландыш, нарцисс, клещевина.

«Одними из наиболее опасных растений можно назвать клещевину обыкновенную, которая может вызвать паралич и слепоту. Опасность для питомцев также могут представлять цикламены: содержащиеся в них вещества вызывают ожог слизистой», — рассказывает наш эксперт.



Что делать, если питомец отравился

Если все же вы недоглядели и ваш любимец умудрился съесть не то растение и у него появились признаки отравления, сразу же обратитесь в ветклинику. Чтобы выяснить степень наполненности желудка ядовитым растением, животному сделают УЗИ пищеварительной системы, а также врач осмотрит его на предмет ожога слизистой рта.

По словам Анастасии, если выяснится, что в желудке мало содержимого — можно будет обойтись адсорбентами. Если же ускатый успел съесть слишком много, возможно, понадобится сделать гастроскопию, чтобы извлечь инородное тело. Из-за того, что некоторые растения обладают токсическим действием на почки и печень, могут понадобиться анализы крови. Их необходимо сделать через 4—8 часов после потенциального отравления.