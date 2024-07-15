Простой способ очистить стиралку от грязи и запаха

Плесень и грибок часто появляются на уплотнительной резине стиральной машины. Периодически необходимо проводить очистку этого элемента и проветривать машинку после стирки, оставляя дверцу открытой.

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Чтобы очистить резиновый уплотнитель, необязательно использовать дорогие и вредные средства. Проблему можно решить и народными средствами, которые вычистят отложения изо всех щелей.

Для этого приготовьте раствор, смешав одну часть перекиси водорода 3% и одну часть уксуса 9%. Залейте этим раствором резинку, а верхнюю часть протрите губкой или тряпкой с этим раствором. Оставьте средство на 15 минут, закрыв дверцу. После этого протрите резинку и включите режим полоскания на машинке.

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