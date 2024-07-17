Как сэкономить воду при уходе за домом и садом

Экономия воды — важный аспект рационального использования ресурсов и снижения коммунальных расходов. "Рамблер" поделится рекомендациями, которые помогут сократить потребление воды при уходе за домом и садом.

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В доме

1. Обновите сантехнику

Установите аэраторы на краны и низкопоточные насадки на душевые головки. Это уменьшит расход воды, не снижая давления. Сенсорные смесители автоматически выключают воду, когда она не используется.

2. Исправляйте протечки

Регулярно проверяйте трубы и краны на наличие протечек. Даже маленькие утечки могут привести к значительным потерям воды.

3. Оптимизируйте использование бытовой техники

Используйте посудомоечные и стиральные машины только при полной загрузке. Современные модели класса A+ потребляют меньше воды и электроэнергии.

В саду

1. Поливайте в правильное время

Поливайте растения рано утром или вечером. Это поспособствует минимизированию испарение воды.

2. Установите системы полива

Установите системы капельного орошения, которые доставляют воду непосредственно к корням растений, что значительно сокращает ее расход. Используйте таймеры для автоматического управления поливом.

3. Мульчирование

Покрывайте почву мульчей, чтобы сохранить влагу и предотвратить ее испарение. Мульча также помогает контролировать рост сорняков.

4. Собирайте дождевую воду

Собирайте дождевую воду для полива растений. Установите бочки для сбора дождевой воды, что позволит вам использовать бесплатный природный ресурс.

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Оптимизация бытовых привычек

Не оставляйте воду включенной во время чистки зубов, бритья или мытья посуды.

Используйте посудомоечную машину только при полной загрузке.

Принимайте душ вместо ванны — это существенно сокращает расход воды.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет существенно снизить потребление воды в доме и саду, что не только сократит ваши счета за коммунальные услуги. Ранее мы писали, как создать летний душ на даче.