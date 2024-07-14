Как собрать урожай клубники раньше и больше

Клубника (земляника садовая) — очень вкусная ягода, но чтобы ее вырастить, надо потрудиться.

Я уже писала, как мы сажаем клубнику в грядки с укрывным материалом.

До этого я выращивала клубнику в хвойном опаде, сене, скошенной траве, но все-таки больше нравится выращивать в темном укрывном материале.

И вот сейчас я хочу рассказать о преимуществах посадки клубники в темный укрывной материал. У нас посажено 4 грядки клубники в укрывной материал и две грядки клубники без укрывного материала, просто в землю. Так вот, за несколько лет я пришла к такому выводу: укрывной материал помогает быстрее расти нашей клубнике, а еще при этом она раньше зацветает.

К тому же укрывной материал защищает клубнику от холодов, сохраняет хорошо влагу, клубника растет на таком укрытии чистой, пропалывать грядки не нужно.

Очень удобно на грядке с укрывным материалом после сбора урожая скосить листья и усы клубники.

А для того чтобы размножить клубнику, нужно просто отсадить молодые усы на другую грядку, например, после сбора чеснока или лука. До глубокой осени усы успеют укорениться.

Усы также хорошо укореняются и в любой емкости, которую можно взять для их укоренения.

К тому же очень удобно подкормить клубнику в такой грядке таким универсальным удобрением, как «Добрая сила». Для этого я беру сухое удобрение и понемногу раскладываю около каждого кустика клубники на укрывной материал, а затем хорошо проливаю всю грядку водой. Делаю это всего один раз, когда клубника зацветает. И этого достаточно.

Также сухое удобрение «Добрая сила» можно положить перед дождем или же развести в воде по инструкции и полить. Но мне нравится больше разложить сухое удобрение под кусты и затем просто полить грядки водой.

Хотя я пользуюсь этим удобрением всего третий год, но результат очень хороший. Клубника в укрывном материале с удобрением «Добрая сила» дает хороший урожай. Кусты обильно цветут и плодоносят.

И ягоды растут быстро, собираем через день.

Так что от укрывного материала и универсального удобрения «Добрая сила» есть хорошая польза, мы стали получать урожай клубники раньше и больше, это нас радует. Ягоды вырастают сочные, сладкие, просто объедение.

Всем хороших урожаев с удобрением «Добрая сила»!